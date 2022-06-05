TEM'de kaza sonrası taksiyi parçaladılar - Haberler

Tem Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde trafikteki tartışma kaza ile sonuçlandı. Kazaya karışan araçtaki 5 kişi, sürücüyü dövdü, taksiye ise levye ve demir kesici makaslarla zarar verdi. Taksi şoförü, "Aracımın birçok yerinde hasar var. Korkunç bir olay yaşadık" dedi. Polis, "Trafik kazası", "Mala zarar verme" ve "Darp" suçlarından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Ankara istikametinde meydana geldi. Taksi şoförü Enes Yaşar'ın iddiasına göre, içerisinde yabancı uyrukluların olduğu bir otomobil, trafikte kendisini taciz etmeye başladı. Panikle frene bastığını belirten Yaşar, peşindeki aracın arkadan hafif şekilde çarptığını öne sürdü. Bir başka otomobilin de çarpmasıyla zincirleme kaza meydana gelirken, otomobilden inen 5 kişi, levye ve demirlerle taksiye zarar verdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Enes Yaşar'ın ifadesine başvurarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"LEVYE VE DEMİR KESİCİ MAKASLARLA SALDIRDILAR"

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Kazası", "Mala Zarar Verme" ve "Darp" şikayetiyle şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel