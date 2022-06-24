TEM'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Haberler

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TEM'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TEM'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tem Otoyolu'nda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 AOA 561 plakalı hafif ticari araç ile H.A. yönetimindeki 61 LG 870 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulanslara alınan yaralılardan 5'i tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kişi ise Gebze'de özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Kocaeli Tragger Güncel Haberler

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