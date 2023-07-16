TEM'de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki kamyon, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan kamyon, aynı yönde giden tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda kamyon sürücüsü sıkıştı ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.