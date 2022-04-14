TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi - Haberler

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TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan alüminyum profiller ise yola savruldu.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ç. idaresindeki 54 EM 751 plakalı kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle emniyet şeridine devrildi. Devrilmenin ardından kamyonun taşıdığı alüminyum profiller yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Arif Ç. ve kamyonda yolcu olarak bulunan Necip N. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol belli bir süre trafiğe kapatıldı. Yola dökülen malzemeler ekipler tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan/ İHA)

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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