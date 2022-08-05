TEM'DE DURAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN KAMYON YOL DIŞINA ÇIKTI 1 YARALI

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, lastiği patladığı için emniyet şeridi olmayan noktada sağ şeritte duran otomobile çarpmamak için manevra yapan kamyon, yol dışına çıktı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İrfan Ulusoy idaresindeki 34 ZOU 58 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması üzerine emniyet şeridi olmayan bölgede sağ şeritte durdu. Aynı yönde ilerleyen Sezer Akça idaresindeki 81 EL 119 plakalı kamyon, duran otomobile çarpmamak için son anda manevra yaparak yol kenarındaki yeşil alana çıktı. Kamyonun çarptığı bariyer parçalanarak yola savrulurken, otomobilden lastiği kontrol etmek için inen Kamil Yoldaş yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Kamil Yoldaş'a ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri de yola savrulan demir bariyeri keserek yol dışına çıkardı. Yaralanan Kamil Yoldaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağ şeritte duran otomobilin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu yeniden araç geçişine açıldı. Araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.