TEM'de dönüş yoğunluğu

DÜZCE (İHA) - Ramazan Bayramı'nı memleketlerine geçirip tatili 9 güne çıkartan vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı. TEM otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların Megakent İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilini 9 güne çıkartanlar, bugün dönüşe geçti. TEM otoyolu Düzce geçişindeki akıcı yoğunluk havadan görüntülendi. Hem D-100, hem de TEM otoyolunda herhangi bir olumsuzluk oluşmaması açısından polis, jandarma ve karayolları ekipleri tedbirler aldı.

(Enes Bektaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel