Kocaeli TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı öncesi trafik akıcı. Sürücüler Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanıyor. Kocaeli'de trafikte yoğunluk oluşmadı. TEM Otoyolu Bekirdere Rampası'nda İzmit geçişinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için denetimlerine devam ediyor.

TEM'de bayram öncesi trafik akıcı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı öncesi trafiğin akıcı olduğu görüldü.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerine geçirmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yola çıkan sürücüler, Kocaeli'den geçen Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanıyor. Kocaeli'de bugün sabah saatlerinde otoyol ve kara yolunda trafikte yoğunluk oluşmadı. TEM Otoyolu Bekirdere Rampası'nda İzmit geçişinde ise trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için güzergahlarda denetimlerine devam ediyor.