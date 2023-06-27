TEM'de Bayram öncesi mezarlık ziyareti yolunda kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Araçta yaralanan küçük kız ve annesi şoka girdi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerleri aşıp devrildi. Kazada, aynı araçta bulunan ve bayram öncesi mezarlık ziyaretine gittikleri öğrenilen aileden 1'i çocuk, 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde aynı aileden 6 kişi bulunan, Mikail C. yönetimindeki 34 ET 1479 plakalı araç başka bir aracın önüne kırmasıyla aniden sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Hafif ticari araç, bariyerleri de aştıktan sonra yeşillik alanda devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içerisinde bulunan 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralanırken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kızı ve annesi şoka girdi

Bayram öncesi mezarlık ziyaretine gittikleri söylenilen yaralılardan araç içerisinde bulunan 4 buçuk yaşındaki kız ve annesi ise uzun süre yerde şoka girdi. Anne ve kızı da bir süre sonra olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç düştüğü yerden vinç yardımı ile çekiciye yüklenip gönderilirken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.