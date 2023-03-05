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TEM'DE 23 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ; İSTANBUL YÖNÜ KAPANDI

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KOCAELİ'de TEM Otoyolu İzmit geçişinde 23 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu İzmit geçişinde 23 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Çok sayıda kişi yaralandı, İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit ilçesi Mersincik Mahallesi geçişinde meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazada, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü de trafiğe kapandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Kocaeli Güncel Haberler

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