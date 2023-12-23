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TEM Büyükçekmece'de Lastiği Patlayan TIR Kaza Yaptı

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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde lastiği patlayan bir TIR bariyere çarparak kaza yaptı. Şoför araç içinde sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada şoförün hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

TEM Büyükçekmece'de lastiği patlayan TIR bariyere çarparak kaza yaptı. Araç içinde sıkışan şoför Umut Sünger, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Hadımköy istikametinde meydana geldi. Umut Sünger idaresindeki 59 ADK 573 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Sünger, direksiyon hakimiyetini kaybedince TIR bariyere çarptı. Sürücü araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sünger'i çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Sünger'i sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sünger, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası bölgede çift yönlü olarak trafik sıkışıklığı da yaşandı. Kaza yapan TIR'ı kaldırmak için olay yerine vinç getirildi. Kazayı gören Yasin Gülen, "Orta şeritte aracı gördüm, baktım araba sağa kaçmaya çalışıyor. Yapamadı, sola kırdı. Lastiği patladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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