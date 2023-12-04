Televizyon Programında Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Öldürdü

BURSA'da televizyon programında tartıştığı eşi Leyla Koca'yı (45) aylar sonra sokak ortasında öldüren Hakkı Koca (53) için ağırlaştırılış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Olay, 31 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil ile seyreden Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, Hakkı Koca çevredekilerce etkisiz hale getirildi. Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA EŞİNİN ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞ

Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir televizyon programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı. Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü otomobilde, eşimin M.Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Otomobilden inip, koşmaya başlayınca eşimi yakaladım. Sonrasını hatırlamıyorum" diyen Hakkı Koca, tutuklandı.

'İSTANBUL'DAN BURSA'YA GELMİŞTİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, 3 ayda tamamlandı. 4 çocuk babası Hakkı Koca'nın, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, çiftin 3 çocuğu ile Leyla Koca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen M.Z.'nin ifadeleri yer aldı. Çiftin çocukları, anne ile babalarının aralarında sürekli tartışmalar yaşadığını belirtirken, M.Z. Leyla Koca ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi. M.Z. ifadesinde, "Leyla, sosyal medya hesabıma arkadaşlık isteği göndermişti, o şekilde tanıştık. Onu görmek için Bursa'ya geldim. Arkadaşlığımız ilerledi. Evli olduğunu sonradan öğrendim. Eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay günü de kocası ile görüşmek için İstanbul'dan Bursa'ya gelmişti" dedi.

'OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM'

Hakkı Koca, iddianamede yer alan ifadesinde, BUDO Mudanya İskelesi'nden aldığı eşi ile çay içip, yemek yediklerini, eşinin bir otelde konaklamak istediğini belirterek, şunları anlattı:

"Bir otelin geceliğinin 2 bin 500 lira olduğunu söyledim. Kendisine pahalı gelince Görükle'de bir ev kiralamayı düşündük. Balat yakınlarında trafik yavaşlayınca eşim aşağıya indi. Arabaya binmesi için çağırdım. Arabanın arka tarafına doğru geçince ben de aşağıya indim. Eşimi nasıl bıçakladığımı ve olay anını hatırlamıyorum. Kaç bıçak darbesi vurduğumu da bilmiyorum. Sonra orada beni darbettiler. Bayılmışım. Kendime geldiğimde başımda polisleri ve olay yerinde ambulansı gördüm. Olay öncesi bıçağı, Leyla'ya zarar vermek için yanıma almamıştım. Sadece Leyla tehdit altında olduğu için, birileri bize zarar verir düşüncesiyle bıçağı yanıma almıştım. Olayı bir anlık öfke ile gerçekleştirdim. Çok pişmanım."

İddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.