Televizyon muhabirine başörtüsü nedeniyle hakaret davasında karar

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 'kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret' suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aylin Arpacıoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Aylin Arpacıoğlu'nun avukatı Başar Yaltı, suçun unsurlarının oluşmadığını savunarak, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Arpacıoğlu'na "kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanığa verilen adli para cezasının 24 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın olay günü olan 11 Ocak'ta Beşiktaş'taki manava gittiği, müştekinin sanıkla röportaj yapmak istediği ancak müştekinin bunu kabul etmediği belirtiliyordu.

Sanığın sonrasında müştekiye, "Pazarcılığı sizden iyi biliyorum, soru sormayı ve izin almayı öğren, insanlığı öğren, okula git insanlık öğren, ABC öğren." dediği, buna karşılık müştekinin "Pazarcılığı benden iyi bilemezsiniz bana öğretemezsiniz, ABC'yi bilmiyor olsam şu an burada olmazdım." diye karışık verdiği anlatılan iddianamede, bunun üzerine sanığın bu kez başörtülü olan müştekinin kafasını işaret ederek, "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş, oksijen eksik sende." diye hakaret ettiği kaydediliyordu.

İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinin de dosyaya konulduğu kaydedilerek, sanığın "kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.