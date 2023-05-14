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Televizyon kanalı haber müdürü ve oğlu kavga sonucu yaralandı

Televizyon kanalı haber müdürü ve oğlu kavga sonucu yaralandı

Güncel Haberler

İZMİT'te yerel bir televizyon kanalının haber müdürü olan, aynı zamanda A Haber Kocaeli Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Süer ve oğlu Umut Süer (18) ile 3 kişi arasında araç park yeri meselesinden kavga çıktı. Kavgada Umut Süer yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİT'te yerel bir televizyon kanalının haber müdürü olan, aynı zamanda A Haber Kocaeli Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Süer ve oğlu Umut Süer (18) ile 3 kişi arasında araç park yeri meselesinden kavga çıktı. Kavgada Umut Süer yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta meydana geldi. Hakan Süer, oğlu Umut Süer ile birlikte müdürlüğünü yaptığı yerel televizyon kanalının binasının önüne geldi. Aynı zamanda A Haber Kocaeli Bölge Müdürü olan Hakan Süer ile 3 kişi arasında araç park yeri meselesinden tartışma çıktı. Bu sırada karşı gruptan biri, iddiaya göre Hakan Süer ve oğlu Umut Süer'e küfretti. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında Umut Süer karın boşluğundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Umut Süer, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden birini yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hakan Süer Kocaeli kavga Umut Güncel Haberler

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