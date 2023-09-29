Dijital iş hizmetleri alanında faaliyet gösteren Teleperformance, Great Place to Work tarafından 'Avrupa'nın En İyi 10 İş Yeri-2023' arasında yer aldığını duyurdu.

Dijital iş hizmetleri alanında faaliyet gösteren Teleperformance, 'Avrupa'nın En İyi 10 İş Yeri' arasında gösterildi.

Teleperformance, Great Place to Work tarafından 'Avrupa'nın En İyi 10 İş Yeri-2023' arasında yer aldığını duyurdu. Şirket, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki çok uluslu şirketler arasında 'Avrupa'nın En İyi 7. İşyeri' seçildi.

Teleperformance Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Joao Cardoso, "Avrupa'nın En İyi İş Yerleri arasında yer aldığımız için minnet duyuyor ve sorumluluk hissediyoruz. Açık iletişim, güven ve saygı kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunan ve her gün ellerinden gelenin en iyisini yapan şirket çalışanlarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Great Place to Work CEO'su Michael C. Bush ise "Avrupa'nın en iyi iş yerlerini tebrik ediyorum. Bu şirketler dünya genelinde farklı sektörlerde yer alan şirketlere bazı öneriler sunuyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL