Haberler

Telegram Kurucusundan Louvre Soygununa Tepki: Ülkenin Çöküşünün İşareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Paris'teki Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soyguna yönelik yaptığı açıklamada, bu olayın büyük bir ülkenin çöküşünü simgelediğini belirtti.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan soyguna şaşırmadığını belirterek, "Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işaretidir." ifadesini kullandı.

Durov, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soyguna ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Fransız hükümetinin gerçek tehditlerle yüzleşmeyi bıraktığını ifade eden Durov, "Hayali tehditlerle uğraşarak, halkın dikkatini başka yöne çekme sanatını mükemmelleştirdiler. Louvre soygununa hiç şaşırmadım. Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıl sonra bu uyarıyı yaptılar
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi

"AK Parti'den teklif aldım" demişti! CHP liderini ziyaret etti
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.