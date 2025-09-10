Haberler

Telegram Kurucusu Durov, Macron'a Karşı Protestolarda Kullanılmasıyla Gurur Duyuyor

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında Telegram'ın kullanılmasından aldığı gururu dile getirdi. Durov, Fransız hükümetinin vatandaşlarını uzun süredir ihmal ettiğini ve bu durumun protestolara yol açtığını ifade etti.

Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi Pavel Durov, Telegram'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı ülkede düzenlenen protestolarda kullanılmasından gurur duyduğunu söyledi.

Durov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki siyasi yönetimin vatandaşları 8 yıldır ihmal ettiğini belirten Durov, "İnsanlar boş halkla ilişkiler ve yapmacık konuşmalardan bıktı ve karşı saldırıya geçtiler. Telegram'ın, Macron'un başarısız politikalarına karşı Fransa'daki protestolarda bir araç olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Ağustos 2024'te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasının, Fransız polisinin hatası nedeniyle yaşandığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
