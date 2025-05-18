Telegram'dan Sansür Talebine Tepki

Telegram'dan Sansür Talebine Tepki
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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Batılı bir hükümetin Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı muhafazakar isimlere sansür uygulaması talebini reddettiklerini duyurdu.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Batılı bir hükümetin, Telegram'dan Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı "muhafazakar isimlere" sansür uygulanmasını talep ettiğini açıkladı.

Durov, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Batılı bir hükümetin Telegram'a ulaştığını belirten Durov, "Hangi ülke olduğunu tahmin edin. Bizden, bugün Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhafazakar isimlere sansür uygulamamızı istediler." dedi.

Talebi hızla reddettiklerini vurgulayan Durov, "Telegram, Romen kullanıcılarının özgürlüklerini kısıtlamayacak veya siyasi kanallarını engellemeyecek. Demokrasiyi yok ederek demokrasiyi savunamazsınız." ifadelerini kullandı.

Romanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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