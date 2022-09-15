Telefonunda çocuk istismarı görüntüleri bulunan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cep telefonunda çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü ele geçirilen bir kişi hakkında "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak" suçundan iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cep telefonunda çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü ele geçirilen bir kişi hakkında "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak" suçundan iddianame düzenledi.

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bir kadın avukatı gizlice videoya kaydetmesi üzerine gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa K. hakkında, el konulan cep telefonunda bulunan çocuk istismarı görüntüleri üzerine açılan soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianamede, şüphelinin cep telefonunda çok sayıda müstehcen görüntünün yanı sıra küçük yaştaki çocuklara ait müstehcen videolar bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Mustafa K'nin "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli hakkında, avukat Ş.M'ye yönelik eylemine ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.