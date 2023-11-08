TELEFONU BIRAKIP DERSE KOŞUYORLAR

MURATPAŞA Belediyesi'nin ücretsiz cimnastik kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Cimnastik Antrenörü Nisa Ezgi Doğan 'Telefon bağımlısı bir öğrencimiz vardı. Artık 'Haydi derse giriyoruz' dediğimde telefonu dedesine verip dersimize dahil oluyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği cimnastik eğitimine 4-5 yaş ve 6-7 yaş çocuklardan oluşan toplam 7 grup katılıyor. Her grubun 2 gün devam ettiği kursta, çocuklara esneklik, kuvvet, koordinasyon, denge, motor becerilerinin yanı sıra grup uyumu, liderlik ve özgüven becerilerinin kazanımı sağlanıyor.

Öncelikli amaçlarının çocukların özbenliğiyle ilgili hayat disiplini oluşturmak olduğunu söyleyen antrenör Doğan, 'Çocukların motor gelişimini sağlamak ve yetenekli çocuklarımızı kendi kulübümüze veya başka branşlara yönlendirmek amacımız" dedi. Çocukların başlangıçta çekinerek geldikleri derslere telefonlarını bırakıp koşarak gelmelerinin en büyük mutluluğu olduğunu belirten Doğan, 'Telefon bağımlısı bir öğrencimiz vardı. Artık 'Haydi derse giriyoruz' dediğimde telefonu dedesine verip dersimize dahil oluyor. Benim için en büyük gelişim bu" diye konuştu.

5 yaşındaki kızını düzenli cimnastik kursuna getiren Hatice Gül Ezgi, eğitimin ardından kızının özgüveni ve sosyalleşmesinde artış gözlemlediğini dile getirdi. Ezgi 3 yaşındaki oğlunu da belediyenin cimnastik kursuna getireceğini belirtti. Ekonomik şartların ağırlaşmasından dolayı belediyenin ücretsiz kurslarını tercih ettiğini söyleyen Ezgi 'Belediyemizin sunduğu olanaklar ücretli derslerden daha faydalı. Her kesimden insan daha fazla gelebiliyor" diye konuştu.