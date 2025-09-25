Telefonla Küfürleşen Gençler Parkta Buluştu, Biri Öldürüldü

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, telefonla küfürleşip parkta buluştuğu Taha Görkem Deniz'i (27), tabancayla vurarak öldüren K.Ç. (20) ve olay sırasında yanında bulunan A.B. (19) tutuklandı.

Olay, önceki gece İstiklal Mahallesi'nde bulunan Ömer Yalçın Parkı'nda meydana geldi. Taha Görkem Deniz ile husumetli olduğu K.Ç. telefonda tartışarak küfürleşti. Bunun üzerine parkta buluşan Deniz ile K.Ç. arasında kavga çıktı. Kavgada, K.Ç., tabancayla Deniz'i göğsünden vurdu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralanan Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Taha Görkem Deniz'in cenazesi dün toprağa verildi.

Polisin başlattığı çalışmada K.Ç. ile olay sırasında yanında bulunan A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.