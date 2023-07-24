Samsun'da gece yarısı sokakta telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Telefonla konuşurken silahlı saldırıda ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da gece yarısı sokakta telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde dün gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. sokakta telefonla konuşurken pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili tüfekle ateş eden T.K. ile yanında bulunan K.K.'yi yakalanarak gözaltına aldı. İzinli asker olduğu öğrenilen K.K. Merkez Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.