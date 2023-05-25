Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Telefonla dolandırıcılık yapmak istedi, polisten kaçamadı

Güncel Haberler

Kırşehir'de telefon yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen şüpheli şahıs, polisten kaçamadı. Ahi Evran Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bir vatandaşı telefon yöntemini kullanıp ikna ederek dolandırmak isteyen Ö.U., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Telefonla dolandırıcılık yapmak istedi, polisten kaçamadı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de telefon yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen şüpheli şahıs, polisten kaçamadı.

Ahi Evran Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bir vatandaşı telefon yöntemini kullanıp ikna ederek dolandırmak isteyen Ö.U., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Alınan ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Şüpheli Ö.U.'nun dolandırıcılık yapmak için gittiği evin balkonundan atlamaya çalıştığını gören ekipler, şahsı kaçamadan yakaladı. Şüpheli Ö.U.'yu yakalayan ekipler, üzerinde de poşet içerisinde 8 bin 300 euro para para buldu.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ö.U. cezaevine gönderildi.

Kırşehir Seçim Sonuçları
Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title