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Telefonda tartıştığı arkadaşını cami önünde vurdu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, telefonda alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını cami önünde tabancayla vurarak yaraladı.

Telefonda tartıştığı arkadaşını cami önünde vurdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, telefonda alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını cami önünde tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Seymen Sokak'taki Veysel Karani Camii önünde meydana geldi. Olaydan bir saat önce Serdal Y. ve arkadaşı Rüştü B. Whatsapp'tan mesajlaşmaya başladı. İddiaya göre alacak-verecek nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından iki arkadaş cami önünde buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Rüştü B., Serdal Y.'yi iki bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan Rüştü B.'yi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Cami Güncel Haberler

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