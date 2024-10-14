Üye Girişi
Haberler

Telefonda Dolandırıcılık Operasyonu: 13 Tutuklama

Telefonda Dolandırıcılık Operasyonu: 13 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, Manisa ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini yurt dışından tanıdık olarak tanıtıp trafik kazası bahanesiyle 87 kişiyi dolandıran 13 şüpheli tutuklandı. Toplamda 3 milyon 200 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi 3 milyon 200 bin lira dolandıran 13 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında Konya merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Ekipler, Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi, telefonda kendilerini yurt dışından akraba ya da bir tanıdık olarak gösterip, sınırdan ülkeye giriş yaptıktan sonra trafik kazası yaptığı, aracın tamir olması gerektiği bahanesiyle dolandıran 14 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan eş zamanlı operasyonda mağdurları 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları belirlenen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 29 cep telefonu, 24 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 20 adet burma bilezik, 2 çeyrek altın, 2 yarım altın, bir miktar para ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliyi arama ve yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel

Dolandırıcılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Manisa Güncel İzmir konya Polis Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

100 bin dolara savcıyı vuracakmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi
Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adalet bakanı değişecek mi? Adalet bakanı değişti mi? 15 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 15 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MEB bakanı değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Hangi bakanlar değişecek? Değişecek bakanlar açıklandı mı? İzlanda Türkiye milli maçı ertelendi mi? Deniz Gül kimdir, Türkiye'yi seçecek mi? Deniz Gül kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda, nerede oynuyor? E Nabız'a neden giremiyorum, problem mi var? Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, neden olur? Daron Acemoğlu Ermeni mi, Türk mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.