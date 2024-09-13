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Telefon Tamiri Tartışması Kanlı Bitti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir telefon tamiri sırasında çıkan tartışmada bir kişi baltayla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hüseyin K. (24), telefonunu tamir ettirdiği Sunullah G.'yi (37) çıkan tartışmada baltayla kulağından ve ensesinden yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin K., ekranı kırılan cep telefonunu 3 gün önce telefon tamircisi Sunullah G.'ye götürdü. Sunullah G., telefonun ekranını yenisiyle değiştirip sahibine teslim etti. Hüseyin K., bugün, telefonunun ekranında donma şikayetiyle bir kez daha Sunullah G.'nin dükkanına gitti. Taktığı ekranın orijinal olduğunu söyleyen Sunullah G. ile Hüseyin K. tartıştı. Taraflar, telefonu başka bir tamirciye göstermeye karar verdi. Hüseyin K., otomobiline aldığı Sunullah G. ile başka bir telefon tamircisine gitti. Tamirci, cep telefonunun ekranın sökülüp bakılması gerektiğini söyleyince Hüseyin K. ile Sunullah G. arasında yeniden tartışma çıktı. Hüseyin K., otomobilinden aldığı baltayla Sunullah G.'ye saldırdı. Sunullah G. sol kulağından ve ensesinden yaralanırken, bu sırada devriye görevinde olan polis ekipleri kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Hüseyin K. gözaltına alınırken, Sunullah G. ise polis otosuyla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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