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Telefon parasını vermediği arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

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Adana'da telefon parasını alamadığı için arkadaşını öldüren sanık, haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA'da sattığı telefonun parasını vermediğini öne sürdüğü arkadaşı Eyüp Aşçı'yı (34) tabancayla vurarak öldüren Çetin Kızıl (37), haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 7 Ekim 2022'de sokaktaki silah sesini duyan mahalleli, dışarı çıktıklarında Eyüp Aşçı'nın ensesinden tabancayla vurulmuş cesedini buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, olay saatinde motosikletli şüphelinin, hızla sokaktan ayrılıp Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ne gittiğini saptadı. Mahalleye gidip, sokak sokak şüpheliyi arayan ekipler, görüntülerdeki motosikleti, metruk binanın önünde park halinde buldu. Binaya giren polis, Çetin Kızıl'ı cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı.

Tutuklanan Çetin Kızıl hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına sanık Kızıl, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülenin Eyüpü Aşçı'nın babası Ali Aşçı ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Çetin Kızıl, eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Olay günü Eyüp evimin önüne gelip bağırıp çağırarak küfretti. Gitmesini bekledim, gitmeyince aşağıya indim. Aynı gün kendisiyle de yine tartışmıştık. Öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteseydim ilk tartıştığımızda öldürürdüm. Polisi aramayı akıl edemedim. Vereceğiniz karara razıyım" dedi.

Öldürülenin babası Ali Aşçı da sanıktan şikayetçi olup, "Sanık oğlumu motosikletine bindirip evinin oraya götürmüş orada da vurmuştur" diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çetin Kızıl'ı 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet daha sonra sanığın cezasını, öldürme eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapse indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahkeme Adana

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