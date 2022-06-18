Telefon kamerası ile parmak izi okuma gerçek oluyor

Günümüz akıllı telefon dünyasında parmak izi teknolojisi oldukça erişilebilir noktaya geldi. Parmak iziyle ilgili son örnekler ekranın altına taşımayı içeriyorken, temassız parmak izi çok uzakta değil gibi görünüyor. Polisler, bir sonraki parmak izi taramasını hiçbir şeye dokunmadan yapabilir.

Polislerin kullanacağı temassız parmak izi nasıl çalışır?

Temassız parmak izi teknolojisi, parmak izlerini toplamak için telefon kamerasını ve görüntü işleme algoritmalarını kullanır. Teknoloji, elinizi kameraya tuttuğunuzda parmaklarınızın ucundaki tüm çizgileri tanıyabilir.

Google Chrome'a yapay zeka destekli güvenlik dopingi

Son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde gelişen tarama tekniği, nihayet gerçek dünyada kullanılmaya hazır gibi görünüyor. Parmak izi teknolojisiyle ilgili çalışmalar yürüten Telos, kullanım izninin ilk olarak ABD'deki polislere verileceğini söyledi.

Wired'a konuşan Telos'ta Başkan Yardımcısı Chace Hatcher, parmakların görüntüsünü, görüntü işleme teknolojisiyle eşleştirdiklerini ve anında parmak izine dönüştürebildiklerini söyledi. Hatcher, cihazın gölgeleri ve parlak noktaları tanıyarak parmak izini oluşturan çıkıntıları belirlediğini aktardı.

Telos Başkan Yardımcısı, sadece 2 Megapiksel çözünürlüğündeki bir telefon kamerası kullanarak bile parmak izi almanın mümkün olduğunu iddia etti.

Kolluk kuvvetleri de yeni parmak izi alma yöntemine büyük ilgi gösteriyor. 160 milyondan fazla insanın parmak izini tutan bir veri tabanına sahip olan FBI, yeni yöntemin parmak izini daha hızlı ve verimli bir şekilde toplanmasına olanak sağlayacağına inanıyor.

2030 yılına kadar 127 milyar dolar değerinde olacak biyometri pazarı; yüz tanımayı, yürüme şeklinizi, bileğinizdeki damar modellerini ve ses frekanslarını incelemeyi içeriyor. Temassız parmak izi de bu pazarın en önemli araçlarından birisi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel