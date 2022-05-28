Telefon fiyatlarında bir artış daha yaşanacak! - Haberler

Küresel çip krizi ve enflasyon nedeniyle önümüzdeki günlerde telefon fiyatları giderek artacak. Zira dünyanın en büyük 2 akıllı telefon üreticisinin de fabrikalardaki üretim hattını yavaşlattığı ve piyasaya daha az cihaz sokacağı belirtildi. Son tabloya göre tahmini kayıp 50 milyon adetten fazla.

Telefon fiyatları Samsung ve Apple'ın çip krizi kararı ile yükselecek!

Samsung ve Apple, çip krizi ve artan enflasyon nedeniyle akıllı telefon fiyatları üzerinde etkisi olacak bir karar aldı. Buna göre her iki şirkette bu yıl üretim hattından çıkacak cihaz sayısını azalttı. Toplam boyutu ise 50 milyon adete ulaştı.

Samsung geçtiğimiz yıl içerisinde 330 milyona yakın cihaz üretti. Bu yıl da 310 milyon adet üretmesi bekleniyordu. Hatta Galaxy S22 serisinin satışlarının iyi gitmesi nedeniyle toplam üretimi artırabileceği konuşuluyordu. Fakat ortaya çıkan bilgilere göre 280 milyon adete düşürme kararı aldı.

Telefon fiyatları ne zaman düşer? 2022 fiyat analizi

Benzer bir durum Apple tarafında da yaşanıyor. 2022 yılı içerisinde 240 milyon adet iPhone üretileceği öngörülüyordu. Fakat son gelen haberlere göre 20 milyon daha az üreterek 220 milyon adetin biraz altı hedefleniyor.

Apple'ın aldığı bu karar aslında çok şaşırtıcı olmadı. Zira panel ve çip üretimi için anlaştığı şirketlerin geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalar bu kararın habercisiydi. Fakat Samsung için bir sürpriz olduğunu söyleyebiliriz. Zira 2022'nin ilk çeyreğinde 75 milyon akıllı telefon satarak zirveyi ele geçirdi.

Alınan bu kararın aslında akıllı telefon fiyatlarını stabil tutma çabasıyla ortaya çıktığını söyleyelim. Zira yukarıda linkini bıraktığımız ve burayı tıklayarak ulaşabileceğiniz yazımızda da açıkladığımız üzere şirketler eğer üretimi kısma kararı almazsa fiyatları arttırmak zorunda kalacak.

Fakat alınan bu karar neticesinde belki ABD'de olmasa bile ülkemizdeki stok problemleri artacak. Stokçuluk yapan satıcılar sebebiyle de fiyatların yükseldiğini göreceğiz. Tabii dolar kuru ve hem yerel hem de küresel enflasyon sebebiyle zaten bu cihazların ülkemize zamlı bir şekilde geleceği tahmin ediliyor.

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