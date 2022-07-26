Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı

Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefon dolandırıcısı Ö.D. (48), 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını almaya geldiği H.K.'nin (62) evinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

 - Güncelleme:

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefon dolandırıcısı Ö.D. (48), 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını almaya geldiği H.K.'nin (62) evinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Ö.D. ile hareket ettiği tespit edilen İ.E. (48), H.A. (28) ve K.K. (43) de gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan H.K. (62), emniyete başvurup kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişinin, yaklaşık 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını dolandırıcılık yoluyla ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli Ö.D. ile irtibatın devamını sağlayıp, H.K.'nın evinde önlem aldı. Para ve ziynet eşyasını almak için H.K.'nın evine gelen Ö.D. polisler tarafından suçüstü yakalandı.Ö.D. ile hareket ettiği tespit edilen İ.E., H.A. ve K.K. de Marmaraereğilisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve Ö.D. tutuklanırken, H.A. ile K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title