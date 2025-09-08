Telefon Dolandırıcılığına Operasyon: 1 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendisini asker, polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen faillerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince, ilçede atıcı evi olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 12 cep telefonu, 14 sim kart, 5 sim kart bloku, 60 bin lira ve 68 bin 700 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin 22 müştekiyi 37 milyon 670 bin 695 lira dolandırdığı tespit edildi.