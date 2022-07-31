TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ANİMASYON FİLMİYLE FARKINDALIK

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan Ahmet D.'nin bir banka görevlisinin dikkati ile 103 bin TL'si son anda kurtuldu. Dolandırıcılık girişiminden etkilenen Ahmet D.'nin kuzeni Prof. Dr. Ali Doğan Bozdağ ise bir farkındalık çalışması yaparak dolandııcılık olaylarına karşı animasyon filmi hazırladı. Prof. Dr. Doğan, "Dolandırıcıların en çok kullandıkları sözcükleri dikkate alacak şekilde, bir film yaptık. Dolandırıcılık yöntemini göstermeye çalıştık" dedi.

Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi Ahmet D.'yi, 20 Mayıs'ta telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, bir kuyumcu soygunu olduğunu, bunu yasa dışı bir örgütün gerçekleştirdiğini belirterek, 'Olay yerinde nüfus cüzdanınız bulundu' dedi. Ahmet D., birkaç yıl önce kimliğini kaybedip, yenisini çıkardığını ancak olay ile bağlantısının olmadığını söyledi. Şüpheli, Ahmet D.'yi bu durumdan kurtarabileceğini belirterek hesabındaki 103 bin TL'yi çekip, kendi hesabına aktarmasını istedi.

BANKA GÖREVLİSİ DURUMU FARK ETTİ

Şüpheli, soyguncularla çalışan bir banka görevlisinin de olduğunu, ardından çetenin yakalanacağını söyledi. Şüpheli, parayı yatırmaması halinde hem kendi hem de çocukları hakkında adli işlem uygulanacağını belirterek Ahmet D.'yi korkuttu. Gittiği bankada görevli kişi, Ahmet D.'nin panik yaptığını fark ederek, istenilen hesaba parayı transfer etmedi. Daha sonra polise haber verildi ancak dolandırıcıya ulaşılamadı. Banka görevlisinin dikkati ile Ahmet D.'nin parası son anda dolandırılmaktan kurtarıldı. Dolandırılmaya çalışıldığını öğrenen Ahmet D., görevlilere teşekkür etti.

DOLANDIRICILARA KARŞI FİLM

Dolandırıcılık girişiminden etkilenen Ahmet D.'nin teyzesinin oğlu Prof. Dr. Ali Doğan Bozdağ, farkındalık çalışması yaparak sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir animasyon filmi hazırladı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği projede, telefon dolandırıcılığında neler yaşandığı, nasıl konuşulduğu ve nasıl ikna edildiği anbean gösterildi. Hazırlanan animasyon filmi, sosyal medyadan yayınlandı.

'YAKINIM 4 SAAT SONRA İKNA OLMUŞ'

Prof. Dr. Ali Doğan Bozdağ, "Bir yakınım geçen mayıs ayında telefon dolandırıcıları tarafından kandırılmak istendi. Arayan kişiler, yakınımı terör örgütüyle korkutup, 4 saat boyunca telefonda konuşarak, verilen hesaba yüklü miktar para göndermesini istemiş. 4 saat sonra ikna olan yakınım bankayla gitmiş. Neyse ki banka görevlileri durumu fark edip, transferi engellemiş. Sonrasında güvenlik güçlerine müracaat ettik. Bu şekilde çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Bu durum üzerine harekete geçtik. Kamu görevi olarak düşünüp, animasyon filmi yaptık. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak istedik. Dolandırıcıların en çok kullandıkları sözcükleri dikkate alacak şekilde, bir film yaptık. Dolandırıcılık yöntemini göstermeye çalıştık. Hangi cümleleri kullandıklarını, nasıl konuştuklarını gösterdik. Bu filmi izleyen vatandaşlarımızın, daha dikkatli olmaları ve dolandırılmamalarını amaçladık" dedi. (DHA)