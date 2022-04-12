Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
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Kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını aldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.
Kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını aldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünün deşifre edilmesi için harekete geçti.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, İstanbul'un Pendik ve Esenyurt ilçeleriyle Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Yapılan incelemede, zanlıların telefonla aradıkları kişileri banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kandırıp para ve ziynet eşyalarını aldıkları bildirildi.
Bu yöntemlerle 6 dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin toplam 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.