Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını aldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını aldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünün deşifre edilmesi için harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, İstanbul'un Pendik ve Esenyurt ilçeleriyle Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, zanlıların telefonla aradıkları kişileri banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kandırıp para ve ziynet eşyalarını aldıkları bildirildi.

Bu yöntemlerle 6 dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin toplam 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Savcı, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title