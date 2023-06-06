Telefon Dolandırıcılığı Yapan Şebekeye Operasyon: 16 Tutuklama

İstanbul'da yapılan operasyonlarda telefon dolandırıcılığı yapan suç şebekesine yönelik 23 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, kendilerini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Telefonda görüştükleri kişilere kendilerini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç şebekesine yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çok sayıda kişiyi mağdur eden suç şebekesinin çökertilmesi için çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtan şüphelilerin, ulaştıkları kişileri haklarında soruşturma yürütüldüğü yalanıyla korkutarak para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmeye ikna ettikleri anlaşıldı.

Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç şebekesi şeklinde hareket eden şüphelilerin adres ve kimlikleri tespit edildi.

Operasyonun ilk ayağında polis ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken 3'ü serbest kaldı.

Çalışmaların devamında 2 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen 595 bin lira, yaklaşık 2 milyon lira değerinde altının yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 10 şarjör, 100 fişek, sahte polis kimliği, telsiz ve 4 kelepçe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan 11'inin tutuklandığı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 2'sininse serbest bırakıldığı öğrenildi.