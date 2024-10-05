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Telefon Dolandırıcılığı Şebekesine Operasyon: 9 Tutuklama

Telefon Dolandırıcılığı Şebekesine Operasyon: 9 Tutuklama
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Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. Dolandırıcılar, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak para talep ediyordu.

ANKARA merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, suçlamalar yönelttikten sonra, operasyonda kullanmak üzere para isteyip dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Sahte hat kullanan ve sürekli hat değiştiren şüpheliler, polis ekipleri tarafından 2 ay boyunca izlendi.

Takip altındaki şüpheliler, dolandırma yöntemiyle aldıkları paranın izini kaybettirmek için trafikte bir araçtan diğer araca para devretti. O anlar ise takipte olan polis ekibinin kamerasına yansıdı. Aralarında İstanbul, Mersin, Hatay, Antalya, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ'ın bulunduğu Ankara merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli, belirlenen adreslerde yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda telefon ve sim karta el konuldu. Ankara'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Dolandırıcı Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Ankara Güncel Hukuk Polis Suç

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