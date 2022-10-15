Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama

TELEFONDA kendilerini polis, savcı ya da hakim olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

TELEFONDA kendilerini polis, savcı ya da hakim olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak pek çok kişiden para ve ziynet eşyası aldıkları tespit edilen kontör dolandırıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 11 Ekim 2022'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili 8 şüpheli ise ara yakalama yapılarak tutuklandı. Şüphelilerin 18 olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 13'ü için tutuklama talep edildi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.