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Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 6 milyon lira dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Jandarma, zanlıların evlerinde 8 cep telefonu, 8 sim kart ve 22 gram esrar ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişiyi telefonla arayarak 6 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 8 cep telefonu, 8 sim kart ve 22 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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