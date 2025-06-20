Telefon Dolandırıcılığı Çetesi Operasyona Tduştu

KONYA merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 8'i tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Telefonda kendilerini asker, polis, savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 ilde operasyon düzenledi. 'Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından gözaltına alınan 34 şüpheli, ilçe jandarma komutanlığına getirildi. İfadeleri tamamlanan 34 şüpheliden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 30'u adliyeye sevk edildi. Hakimlikte ifadeleri alınan A.K, F.K., M.T, S.T., S.T., Y.E., Y.Y. ve Z.A tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.