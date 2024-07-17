Telefon Dolandırıcılarından Altın ve Nakit Paralarını Kurtardılar

KIRIKKALE'de telefon dolandırıcılarının eş zamanlı aradığı Hacer Özkılıç (66) ve damadı Murat Aksakal, polisin takibi ile altın bilezikleri ile 80 bin lira nakit paralarını kaptırmaktan kurtuldu.

Kırıkkale'de yaşayan Hacer Özkılıç'ı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişiler, kızı ve damadının kuyumcuyu dolandırdığını belirterek, kendilerine para göndermesi gerektiğini söyledi. Evindeki bilezik ve çeyrek altınlarını alıp çarşıya giden Özkılıç, altınlarını kuyumcuda bozdurdu. Özkılıç'ın telefonla konuştuğu sırada durumu fark eden kuyumcu, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hacer Özkılıç'ın parasını dolandırıcılara göndermesini engelledi. Aynı anda Özkılıç'ın damadı Murat Aksakal da aynı kişiler tarafından telefonla arandı. Dolandırıcıların kandırdığı Aksakal, banka hesabındaki 80 bin lirayı şüphelilere göndermek için bir gençten yardım istedi. Gencin uyarısı ile polisi arayan Aksakal, dolandırıldığını fark etti ve gönderdiği paraya bloke koydurdu.

'TELEFONDA BÜTÜN BİLGİLERİMİ SÖYLEDİLER'

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olan Hacer Özkılıç, "'Emniyetten arıyoruz' dediler. Damadımla kızımın sesini duyurdular. Kırıkkale polisine ve kuyumcularına çok teşekkür ederim, beni dolandırılmaktan kurtardılar. 96 bin lirayı yatıracaktım. Bilezik ve çeyrek altınlarımızı bozdurmuştum. Telefonda bütün bilgilerimi söylediler. Almanya'daki, Sakarya'daki kızlarımın, torunlarımın ismine kadar söyledi" dedi.

Murat Aksakal ise "Emniyetten aradıklarını belirterek, akrabalarımın şu anda nezarette olduğunu, benim de ifademi alacaklarını söylediler. 'Emniyete girme, savcı bey arka kapıdan alacak. Şu hesaba para yatırın, hesabınızdan para giriş çıkışı olmuş mu, bakalım' dediler. Ben de yoldan geçen birinden yardım istedim. Genç benim dolandırıldığımı söyleyerek uyardı. O sırada 80 bin lirayı yatırmıştım ama hemen bankayı arayarak bloke ettirdim" diye konuştu.