Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da telefonla arayarak kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 5 kişiden paralarını ve ziynet eşyalarını çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar sayesinde yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mağdurlardan paraları aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de 24 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 5 kişinin telefon dolandırıcıları tarafından paralarının ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, bunun üzerine soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu mağdurların kapıya gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilere poşet içinde altın ve paralarını teslim ettikleri belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin, mağdurları dolandırarak paralarını aldıkları bazı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde telefonla konuşan dolandırıcının, içinde para ve ziynet eşyaları bulunan poşetle gelen mağdurla kısa bir konuşma yapıp, poşeti teslim olarak hızla uzaklaştığı görüldü.

BİRİ KADIN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis yaptığı araştırmada, mağdurlardan para ve ziynet eşyasının olduğu poşetleri aldıkları belirlenen İbrahim D. (18), Aylin K. (24), Mehmet V. (47)'yi Büyükçekmece ve Esenyurt'ta düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.