Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da telefonla arayarak kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 5 kişinin paralarını ve ziynet eşyalarını çaldıktan sonra yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mağdurlardan paraları aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mağdurlardan paraları aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de 24 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 5 kişinin telefon dolandırıcıları tarafından paralarının ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, bunun üzerine soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu mağdurların kapıya gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilere poşet içinde altın ve paralarını teslim ettikleri belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

BİRİ KADIN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI