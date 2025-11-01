Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 15 Tutuklama

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı, polis ve belediye başkanı olarak tanıtıp dolandıran şüphelileri takibe aldı. Tekirdağ, Uşak, Ordu, Samsun ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.