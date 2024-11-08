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Telefon Dolandırıcıları 4 İlde Yakalandı: 4 Milyon Liralık Vurgun

Telefon Dolandırıcıları 4 İlde Yakalandı: 4 Milyon Liralık Vurgun
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Telefonda kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, son üç ayda 4 milyon 150 bin liralık vurgun yaptı. 11 kişilik örgüt, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Telefonda kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak, aradıkları kişileri kandırıp milyonlarca liralık vurgun yapan 11 kişilik örgüt 4 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin son üç ay içinde 4 milyon 150 bin liralık parayı kendi hesaplarına havale ettirdikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin, telefonda kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak, aradıkları kişileri kandırdığı ve milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan ilk operasyonla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yapılan ikinci dalga operasyonda İstanbul, Kocaeli, Adana ve Aydın illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında soruşturması dosyasında aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

4 BİN 150 BİN LİRALIK VURGUN

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri "Banka hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar tüm paranızı göndereceğimiz hesap numarasına gönderin. Operasyon bitince paranızı geri alacaksınız" diyerek kandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin son 3 ay içinde gerçekleştirdikleri 11 eylemde toplam 4 bin 150 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Operasyon sırasında mağdurların gönderdikleri paralara bankalarda bloke konarak sahiplerine geri verildiği öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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