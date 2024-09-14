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Teleferikten Düşen Kadın Kurtarıldı

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Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel bir teleferikten atlayan Yasemin B. (41), düştüğü bahçede mahsur kaldı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde teli kopan ilken teleferikten atlayıp, düştüğü bahçede mahsur kalan Yasemin B. (41), kurtarıldı. Yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Akmescit köyünde meydana geldi. Çay toplamak için gitti bahçede karşıya geçmek için ilkel teleferiğe binen Yasemin B., bir süre ilerleyen teleferiğin çelik halatının koptuğu fark edip kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten bahçeye düşen çiftçi kadın yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce mahsur kaldığı bahçeden kurtarılan kadın sedye ile patika yoldan taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ayağının kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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