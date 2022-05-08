Teleferik istasyonunda hayatını kaybeden genç Kütahya'da toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teleferik istasyonunda hayatını kaybeden genç Kütahya'da toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Güncel
 - Güncelleme:

Teleferik istasyonunda hayatını kaybeden genç Kütahya'da toprağa verildi Antalya Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde teleferik istasyonunda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Enes Temel Çukurköy mahallesinde dualarla toprağa verildi.

Teleferik istasyonunda hayatını kaybeden genç Kütahya'da toprağa verildi

KÜTAHYA - Antalya Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde teleferik istasyonunda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Enes Temel Çukurköy mahallesinde dualarla toprağa verildi.

Antalya'da 10 gün önce bir firmada teknik eleman olarak işe başlayan 26 yaşındaki Enes Temel, dün öğle saatlerinde Sarısu'dan Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin bakımını yaptığı sırada dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen Temel kurtarılamadı. Enes Temel, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesinde öğle namazı sonrası köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Çukurköy mezarlığına göz yaşları arasında defnedildi.

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title