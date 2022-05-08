Teleferik istasyonunda hayatını kaybeden genç Kütahya'da toprağa verildi

KÜTAHYA - Antalya Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde teleferik istasyonunda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Enes Temel Çukurköy mahallesinde dualarla toprağa verildi.

Antalya'da 10 gün önce bir firmada teknik eleman olarak işe başlayan 26 yaşındaki Enes Temel, dün öğle saatlerinde Sarısu'dan Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin bakımını yaptığı sırada dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten beton zemine düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen Temel kurtarılamadı. Enes Temel, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesinde öğle namazı sonrası köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Çukurköy mezarlığına göz yaşları arasında defnedildi.