Tele takılıp mahsur kalan ayı, kurtarıldı

TRABZON'un Maçka ilçesinde indiği mahallede ayak ve pençeleri atıl haldeki çelik tele takılıp mahsur kalan bozayı, ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip, kurtarıldı.

TRABZON'un Maçka ilçesinde indiği mahallede ayak ve pençeleri atıl haldeki çelik tele takılıp mahsur kalan bozayı, ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip, kurtarıldı. Kurtarma anları kamerayla görüntülenen bozayı, doğaya bırakıldı.

Maçka ilçesinin yüksek kesimlerinden yiyecek aramak için Bahçekaya Mahallesi'ne inen bozayı, sarp arazide dolaşırken ayak ve pençeleri atıl haldeki çelik tele takılınca mahsur kaldı. Bozayıyı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzaktan uyuşturucu iğnelerle sakinleştirdiği bozayı, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tellerden kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ayı, kamyonete konulup, uygun bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı. Ayıyı kurtarma çalışmaları, mahalleli tarafından kamerayla görüntülendi.