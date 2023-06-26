Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" programındaki silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" programındaki silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazeteci Merdan Yanardağ'ın dün gece Tele 1'de yayınlanan programında sarf ettiği silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattığını duyuruldu.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Tele1 isimli televizyon kanalında 25/06/2023 tarihinde yayınlanan bir program sırasında Merdan Yanardağ isimli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütü sözde lideri hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 160/1 maddesi uyarınca 5237 sayılı TCK'nın 215/1 maddesinde düzenlenen suçu ve suçluyu övme suçu ile 3713 sayılı TMK'nın 7/2 maddesinde düzenlenen terör örgütü propagandası yapmak suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

RTÜK DE İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın silahlı terör örgütü PKK Abdullah Öcalan hakkında söylediği sözler nedeniyle kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.