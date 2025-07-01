Telangana'daki Kimya Fabrikasında Patlama: Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi

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Hindistan'ın Telangana eyaletinde bir kimya fabrikasında meydana gelen reaktör patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı. Yangın kontrol altına alındı, enkaza ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde dün bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

İtfaiye yetkilileri, Telangana eyaletinin Pashamylaram bölgesinde bulunan kimya fabrikasında meydana gelen reaktör patlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığını, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü ve enkazı kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, fabrikada mahsur kalan işçi olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

Öte yandan, Sigachi Industries şirketinden yapılan açıklamada, temel üretim altyapısı hasar gören fabrikanın faaliyetlerinin 90 gün süreyle durdurulacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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