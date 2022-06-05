Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti - Haberler

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Tel Rıfatlılar topraklarında yuvalanan YPG/PKK ile Esed rejimi unsurlarını protesto etti

AA - Ömer Koparan - Güncel
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Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından topraklarından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırında sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından topraklarından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırında sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezi ve çevresindeki Tel Rıfatlılar, Azez ilçe merkezinde toplandı.

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) YPG/PKK'yı temizlemesini talep etti.

Esed rejimi ve İran destekli grupların Tel Rıfat ve çevresinde örgütü kamufle ettiklerini dile getiren göstericiler, İran'ın Suriye'den çıkartılmasını istedi.

Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar, "Tel Rıfat ve işgal altındaki köyler, ayrılık uzun oldu buluşma yakındır", "Yerinden edilenlerin evlerine dönme vakti geldi", "Suriye özgürdür. İran ve YPG/PKK çıkmalıdır", "Topraklarımızın terörden arındırılmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

6 yıldır topraklarından uzakta yaşayan Tel Rıfatlı Yusuf Kebso, AA muhabirine, "Bugün terör örgütü YPG/PKK'yı ve destekçilerini protesto etmek amacıyla bir araya geldik. TSK ve SMO'nun topraklarımızı terörden arındırmasını istiyoruz." dedi.

Örgütün kendilerini zorla yurtlarından çıkarttığını dile getiren Kepso, "YPG/PKK bizi rızkımızdan etti, çadır yaşamına mahkum etti, 6 yıldır çadırda evimizden ekmek teknelerimizden uzakta yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Tel Rıfatlılar dün de terör örgütü YPG/PKK'yı Azez'in Siccu kavşağında protesto etmiş, topraklarının terörden arındırılmasını istemişti.

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

AA / Ömer Koparan - Güncel

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