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Tel Rıfat ve Münbiç'te 41 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Tel Rıfat ve Münbiç'te 41 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

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