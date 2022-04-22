Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare ilçesine roket saldırısında 5 sivil yaralandı
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Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.
Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/ Pkk'nın, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Tel Rıfat'ın çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.
Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Mare ilçesine 8 adet roket fırlatırken bunlardan bazıları ilçedeki güvenlik unsurlarının bulunduğu bölgeye düştü.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı, maddi hasar da meydana geldi.
Saldırının ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat'taki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.